70 köpek yaşam mücadelesi veriyor

Yoğun yağış sonrası sular altında kalan ve 70 köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiği Gönyeli Belediyesi'ne ait hayvan barınağına Güzelyurt Hayvan Hakları Derneği tarafından bir gözlem gerçekleştirildi. Gözlem nitelikli ziyarette barınağın mevcut durumu görüntülendi, 70 köpeğin, delme çatma bir alan içerisinde verdiği yaşam mücadelesi gözler önüne serildi.