70 köpek yaşam mücadelesi veriyor

Yoğun yağış sonrası sular altında kalan Gönyeli Belediyesi’ne ait hayvan barınağına Güzelyurt Hayvan Hakları Derneği tarafından bir gözlem gerçekleştirildi.
Basın mensuplarının da katıldığı gözlem nitelikli ziyarette barınağın mevcut durumu görüntülendi, 70 köpeğin, delme çatma bir alan içerisinde verdiği yaşam mücadelesi gözler önüne serildi.
"Zindan" benzeri her odada en az 5 köpek yaşam sürmüye çalışıyor.
Barınağın hemen her yağış sonrası sular altında kaldığı ve köpeklerin ölümle burun buruna geldiği ifade ediliyor.
Kaynak : Kıbrıs Postası HABERİN TAMAMI İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ