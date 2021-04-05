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70 pozitif vaka

"Toplam 8385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:54
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70 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .64 kişi ise yerel vakadır. 

42 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2 

Girne 

Girne Merkez- 5/  Koruçam-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1 


5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 64    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392  

Toplam Vaka Sayısı: 4628  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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