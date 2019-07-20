70 yaşındaki Ahmad yaşamını yitirdi

Turunçlu-Vadili anayolunda bisikleti ile seyreden Mümtaz Ahmad (E-70), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olay dün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ



Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen iki kişi Lefkoşa’da tutuklandı.

Ayrıca Gazimağusa bölgesinde alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinde yapılan kontrollerde, alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki satışı yapan bir market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.