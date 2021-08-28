Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Flaş Haber
Bir zam da kahveye!
Kapat

700 bin TL'lik büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:31
251 Okunma
700 bin TL'lik büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 65496 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2021 tarihinde çıkana kadar çekiliş olarak gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 50 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 30 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Son Güncelleme: 29.08.2021 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte PCR testine izin!
Sahte PCR testine izin!
Mercan: İşletmenin tüm gelirlerini devlete hibe ediyorum
Mercan: İşletmenin tüm gelirlerini devlete hibe ediyorum
Özkan Haklı hayatını kaybetti
Özkan Haklı hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim