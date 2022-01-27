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703 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

"Toplam 16.465 test yapıldı, 703 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 754 kişi taburcu edildi"

27 Ocak 2022 Perşembe 18:20
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703 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 754 kişi taburcu edilmiştir. 

313 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 166 kişi Gazimağusa, 46 kişi Güzelyurt, 29 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.465    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 703  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 703   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 754 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.311.693 
      
Toplam Vaka Sayısı: 53.026    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.861 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5000       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4933 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1353 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 395    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3434       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119014

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