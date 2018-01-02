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7063 sürücüden 773'üne ceza!

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25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 63 araç sürücüsü kontrol edildi.

02 Ocak 2018 Salı 13:03
7063 sürücüden 773'üne ceza!
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25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 63 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Kontrol edilen araç sürücülerinin 773’ü hakkında ileri işlem yapıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 159’u süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 26’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 42’si alkollü araç kullanmak, 144’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,  86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 172’si diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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