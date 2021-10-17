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70’i yerel 96 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

17 Ekim 2021 Pazar 18:40
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70’i yerel 96 pozitif vakaya rastlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.224  olup, 70’i yerel 96 pozitif vakaya rastlanmış, 58 kişi taburcu edilmiştir.

10 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi  İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi  Lefke Bölgesi’ndendir.

17 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.224

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 70

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.244.348

Toplam Vaka Sayısı: 21.018

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.801

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1135

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1083

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 441
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 495

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6455

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.318

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:42
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