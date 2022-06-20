Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı

71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:12
464 Okunma
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
banner48

(Kamalı Haber)

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Huzurdaki zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel’in Nijerya uyruklu olup Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlikte isimsiz apartmanın üçüncü katındaki ikametgahın açık olan ana giriş kapısından içeriye giriş yapan Chidera Emmanuel Emmanuel’in (E - 24 Nijerya - İşsiz ) ikametgahta bulunan F.Ö.’yü (K- 71)' i görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben" Are you ready" sözlerini söyleyip F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı. Polis, zanlının ikametgahın camlı ama kapalı olan sürgülü kapısını açıp balkon kısmından atlayıp olay yerinden kaçan Chidera Emmanuel Emmanuel'in tespit edilmesi için olay yerine vasıl olan Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde konu şahıs olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ayrıca bir de sirkat meselesi belirlendiğini söyleyip, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etmekteyim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Dağyolu’nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Girne Dağyolu’nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Gürcafer: CTP Toplumsal Varlığımız İle Alakalı Bağlantının Emniyet Kemeridir
Gürcafer: CTP Toplumsal Varlığımız İle Alakalı Bağlantının Emniyet Kemeridir
Hüseyin Çobanoğlu Kalp Krizi geçirdi
Hüseyin Çobanoğlu Kalp Krizi geçirdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim