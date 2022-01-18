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710 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti

"Toplam 20.260 test yapıldı, 710 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 708 kişi taburcu edildi"

18 Ocak 2022 Salı 18:27
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710 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.260    olup, 710 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 708 kişi taburcu edilmiştir. 

254 kişi Lefkoşa, 188 kişi Girne, 154  kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 41 kişi İskele, 37 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 710    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708 

Bugün Kaybedilen Hasta:  4 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966         

Toplam Vaka Sayısı: 48.068      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2021 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480       
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377   

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