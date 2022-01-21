72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 87 bin 192 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,36 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 556 bin 373 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." ifadelerini kullandı.