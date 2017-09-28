Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor!
Rap şarkıcısı B.o.B'a göre dünya...
Erken uyanmanın yolları!
Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız...
Meme kanseri belirtileri ve tedavisi
Bu belirtilere dikkat!
Hayata pozitif bakanlar mutlu yaşlı oluyorlar
Hayata pozitif bakanlar mutlu yaşlı...
'Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor'
Bu güne kadarki en kapsamlı...

72 yaşındaki adamın evinden 2 konteyner çöp çıktı!

72 yaşındaki Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı ev, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri tarafından temizlendi.

28 Eylül 2017 Perşembe 01:49
72 yaşındaki adamın evinden 2 konteyner çöp çıktı!

Girne’de çok kötü koşullarda yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve çıkan haberler ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı ev, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri tarafından temizlendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle son bir yıldır yatalak halde yaşayan Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı yerin kokudan durulmayacak, çöplük içinde ve farelerle dolu olduğunun basına yansımasının ardından, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri Akın’ın yaşadığı yeri ve bahçeyi temizledi.

Bölgeden iki konteyner çöp çıkarıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ahmet Levent Akın ile ilgili haberleri basından okuduğunu belirterek, 72 yaşındaki bu adamın çöp ev bile denmeyecek bir ortamda akciğer kanseri ile savaştığı yönündeki haberlerin ardından ekiplerini buraya yönlendirdiklerini söyledi.

Güngördü, ülkede ve Girne’de böylesine insanlık dramlarının yaşanmasının çok üzücü olduğunu dile getirerek, devletin, beslenme, barınma ve sağlık konusunda ihtiyaçlı bireylere sahip çıkması gerektiğine işaret etti.

Güngördü, yaşlı adama belediye olarak da ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

BRTK

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Art arda meydana gelen iki kaza daha
Art arda meydana gelen iki kaza daha
YDP, seçim öncesi adaylarını belirleyecek
YDP, seçim öncesi adaylarını belirleyecek
Dışişleri: "Kitaplar sorunsuz şekilde okullara ulaştırıldı"
Dışişleri: "Kitaplar sorunsuz şekilde okullara ulaştırıldı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim