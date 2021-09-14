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73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 16.389 test yapıldı, 73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandı, 182 kişi taburcu edildi"

14 Eylül 2021 Salı 18:42
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73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.389 olup, 73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlanmış, 182 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır. 

31 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.389   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 101 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21  

Yerel Vaka Sayısı: 73 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 182 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .631.561 

Toplam Vaka Sayısı: 18.296 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.584 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1640 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1462 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2796  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 682 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5022 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 48.817

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