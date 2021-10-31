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73'ü yerel, 89 pozitif vaka

"Toplam 23.042 test yapıldı, 73'ü yerel, 89 pozitif vakaya rastlandı, 102 kişi taburcu edildi" 

31 Ekim 2021 Pazar 18:31
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73'ü yerel, 89 pozitif vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.042 olup, 73'ü yerel 89 pozitif vakaya rastlanmış,102 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

31 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.042   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 89 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14   

Yerel Vaka Sayısı: 73   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.526.052 

Toplam Vaka Sayısı: 22.510   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.199 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1225  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1173  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 642    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6454   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 75.215

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