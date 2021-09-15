73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.840 olup, 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.

15 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.840

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 73

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .645.401

Toplam Vaka Sayısı: 18.392

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.655

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1664

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1588

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3294

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 742

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 625

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5139

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 49.442