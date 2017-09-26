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73 yaşında polislik oldu!

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonda çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve jel ele geçirdi.

26 Eylül 2017 Salı 10:08
73 yaşında polislik oldu!

Gamze Pir Baykur

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün düzenledikleri başarılı operasyonda çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve jel ele geçirdi. Konu hap ve jelleri tasarrufunda bulunduran 73 yaşındaki H.E. ise gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre CÖŞ ekiperinin dün Mağusa’da düzenledikleri operasyonda H.E.'nin tasarrufunda cinsel gücü artırıcı 189 adet “Cialis” marka jel, 68 adet “Kamagra” marka jel,160 adet “Vega” marka hap, 1 adet “Decra” marka hap ve 1 adet “Stag” marka geciktirici spray bulunarak emare alındı.

Yeni Bakış Gazetesi

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nano 2017-09-26 10:12:31

eczanede satıyorlar neresı yasa dısı ota boka yasa dısı

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