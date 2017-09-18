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7329 sürücü kontrol edildi 918'i ceza yedi

Polis tarafından 11– 17 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 7 bin 329 araç sürücüsü kontrol edildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:59
7329 sürücü kontrol edildi 918'i ceza yedi

Polis tarafından 11– 17 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 7 bin 329 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 918’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

İşlem yapılan araç sürücülerinin; 207’si süratli araç kullanmak, 14’ü tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si alkollü araç kullanmak, 176’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 143’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 14’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 213’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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