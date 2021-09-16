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74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 13.193 test yapıldı, 74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı, 85 kişi taburcu edildi"

16 Eylül 2021 Perşembe 18:51
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74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.193 olup, 74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 85 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 74 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir. 

16 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.193    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19   

Yerel Vaka Sayısı: 74 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .658.594  

Toplam Vaka Sayısı: 18.481  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.740 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1668 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1593 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3529 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 748 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 608 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5279 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 50.050 

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