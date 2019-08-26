Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

7442 araç sürücüsü kontrol edildi!

Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında trafik kontrolleri yapıldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
7442 araç sürücüsü kontrol edildi!

Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7442 araç sürücüsü kontrol edildi 776’sı hakkında ileri işleme gidildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre,  aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 142’si süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 31’i dikkatsiz sürüş yapmak, 94’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i alkollü araç kullanmak, 104’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 76’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 184’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

banner22
Son Güncelleme: 26.08.2019 15:41
Anahtar Kelimeler:
IşlemKıbrısHaberSürücüAraçPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanju Aykol hayatını kaybetti
Tanju Aykol hayatını kaybetti
Burcu: "3’lü görüşmenin tarihi ve yeri hakkında henüz bir karar alınmadı"
Burcu: "3’lü görüşmenin tarihi ve yeri hakkında henüz bir karar alınmadı"
Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!
Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim