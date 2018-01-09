747 sürücü hakkında işlem yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 - 7 Ocak tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 5 bin 106 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 747’si hakkında işlem yapıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 184’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 37’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü araç kullanmak, 82’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 91’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 8’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 7’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 156’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.