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75'i yerel, 109 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 17.403 test yapıldı, 75'i yerel, 109 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi taburcu edildi"

27 Ekim 2021 Çarşamba 18:42
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75'i yerel, 109 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.403 olup, 75'i yerel 109  pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 75 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 5 kişi  İskele  Bölgesi'ndendir. 

27 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.403  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 109 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 

Yerel Vaka Sayısı: 75  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.455. 980 

Toplam Vaka Sayısı: 22.074 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.792 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1197 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1147 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1107 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5963  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 73.498

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