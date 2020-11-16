750 bin TL Lefkoşa’ya çıktı

15 Kasım Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanmız Abdulkadir Yalnız tarafından satılan "83764" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye "83764" numaralı bilete isabet etti.

Rekor satış yapıldı

15 Kasım özel çekilişi için satışa çıkan 100 bin adet biletin tümü satıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği özel çekilişin büyük ikramiyesi Lefkoşa bölgesine isabet etti