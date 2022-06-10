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‘750 Bin TL talihlisine teslim edildi’

10 Haziran 2022 Cuma 10:17
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‘750 Bin TL talihlisine teslim edildi’
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2022 tarihli Devlet Piyangosu’nun 750 Bin TL’lik çekiliş ikramiyesi bugün teslim edildi.

‘36266’ numaralı bilete isabet eden 750 Bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız tarafından daireden teslim alındı.

750 Bin TL’lik büyük ikramiye talihliye Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun tarafından takdim edildi. İkramiye teslimi sırasında konuşan Uzun, Devlet Piyangosu’nun kazandırmaya devam ettiğini vurgulayıp, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 25 TL olduğu çekilişin büyük ikramiyesi 375 Bin TL.

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