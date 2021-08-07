750 Euroyu cebe indirdi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı J.J tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı.

Sunalp 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa'da huzurda bulunan zanlının, arkadaşı olan R.B’nin Filipinlere göndermek üzere kendisine vermiş olduğu 750 euro nakit parayı alarak tasarrufuna geçirdikten sonra bahse konu parayı başka kişilere olan borcunu ödemek için kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu paranın kimlere verildiğinin araştırılacağını belirterek zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.