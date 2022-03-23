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750 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 12.581 test yapıldı, 750 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi"

23 Mart 2022 Çarşamba 19:06
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750 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.581 olup, 750 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir. 

317 kişi Lefkoşa, 82 kişi Girne, 217 kişi Gazimağusa, 58 kişi Güzelyurt, 57 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.581  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 750     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 750           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363         

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.246.293    
      
Toplam Vaka Sayısı: 79.029             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.404      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5417 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5377 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 651  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 159 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 146    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2044        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137736 

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