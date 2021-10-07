76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.614 olup, 76'sı yerel 87 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 76 kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.614

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 76

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.056.899

Toplam Vaka Sayısı: 20.080

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.083

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 918

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 858

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2195

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 533

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 589

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7412

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.118