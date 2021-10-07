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76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.614 test yapıldı,  76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

07 Ekim 2021 Perşembe 18:20
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76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.614 olup, 76'sı yerel 87 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 76 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.614 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 76 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.056.899 

Toplam Vaka Sayısı: 20.080 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.083 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 918 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 858 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2195 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 533  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 589 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7412 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.118

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