7621 araç sürücüsü kontrol edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02 – 08 Eylül 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7621 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 937’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 180’i süratli araç kullanmak, 11’i tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 160’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 39’u alkollü araç kullanmak, 105’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 55’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 29’u muayenesiz araç kullanmak, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmamak ve 247’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

(BRT/PGM)