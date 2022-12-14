78 bin 477 trafik cezası

Politis gazetesi, polisten elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 1 Ocak-1 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan dönemde, sabit ve mobil kameralardan (toplam 8 adet) 78 bin 477 trafik cezasının tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, 78 bin 477 cezadan bugüne kadar ise sadece 39 bin 511’i tahsil edildi.

Gazete, cezaların 25 ile 300 Euro arasında değiştiğini, gelecek Şubat ayından itibaren 20 sabit ve 16 mobil kameranın daha devreye girmesiyle devlet gelirlerinin artacağını yazdı.

Habere göre, 2024 yılına kadar 110 kameranın devreye girmesi hedefleniyor.