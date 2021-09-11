78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.783 olup, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi taburcu edildi.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 26 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
11 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.783
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 107
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 26
Yerel Vaka Sayısı: 78
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .578.307
Toplam Vaka Sayısı: 17.948
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.039
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1838
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1679
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 87
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 292
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 228
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4579
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.308