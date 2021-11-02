79 Kaza, 2 Ölü, 32 Yaralı

Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna göre 25 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında 2’si ölümle, 24’ü yaralanmayla, 53’ü hasarla sonuçlanan 79 trafik kazası yaşandı.

Kazalardan 24’ü süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip nedeniyle meydana geldi.

Toplam 1 milyon 8 bin 200 TL hasarın meydana geldiği kazaların 35’i Lefkoşa, 17’si Gazimağusa, 13’ü Girne, 6’sı Güzelyurt, 8’i İskele’de oldu.

Öte yandan ilgili dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 198 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 428 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle gerçekleşti: “Sürat ( 95 ), dikkatsiz sürüş ( 18 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ( 45 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ( 9 ), alkollü araç kullanmak ( 18 ), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak ( 59 ), emniyet kemersiz araç kullanmak ( 24 ), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 63 ), trafik ışıklarına uymamak ( 2 ), muayenesiz araç kullanmak ( 31 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 15 ), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ( 4 ) ve 45 diğer”