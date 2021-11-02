Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

79 Kaza, 2 Ölü, 32 Yaralı

KKTC’de  son bir haftada meydana gelen  79 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

02 Kasım 2021 Salı 09:18
83 Okunma
79 Kaza, 2 Ölü, 32 Yaralı
banner108

Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna göre 25 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında 2’si ölümle, 24’ü yaralanmayla, 53’ü hasarla sonuçlanan 79 trafik kazası yaşandı.

Kazalardan 24’ü süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip nedeniyle meydana geldi.

Toplam 1 milyon 8 bin 200 TL hasarın meydana geldiği kazaların 35’i Lefkoşa, 17’si Gazimağusa, 13’ü Girne, 6’sı Güzelyurt, 8’i İskele’de oldu.

Öte yandan ilgili dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 198 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 428 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle gerçekleşti: “Sürat ( 95 ), dikkatsiz sürüş ( 18 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ( 45 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ( 9 ), alkollü araç kullanmak ( 18 ), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak ( 59 ), emniyet kemersiz araç kullanmak ( 24 ), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 63 ), trafik ışıklarına uymamak ( 2 ), muayenesiz araç kullanmak ( 31 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 15 ), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ( 4 ) ve 45 diğer”

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıÖlümlü Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni formül.. UBP-HP-DP-Bağımsızlar
Yeni formül.. UBP-HP-DP-Bağımsızlar
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim