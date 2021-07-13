79 yaşındaki Covid hastası yoğun bakıma alındı

Koronavirüs pozitif vakaların artmasıyla birlikte, yoğun bakıma yatırılan hasta sayılarının da artmaya başladığı gözlemlendi.

Pandemi Hastanesi Başhekimi, Doktor Erol Uçaner, 79 yaşındaki Koronavirüs hastasının yoğun bakıma kaldırıldığını aktardı.

Uçaner, yoğun bakımdaki hastaların; 50, 51 ve 79 olduğunu belirterek, durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Dün açıklanan günlük Koronavirüs tablosunda, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1 iken, bugün itibariyle 3’e yükselmesi, endişeyi arttırıyor.

Kaynak: KIBRIS POSTASI