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79 yaşındaki Covid hastası yoğun bakıma alındı

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Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki koronavirüs hastası yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3’e yükseldi.

13 Temmuz 2021 Salı 16:21
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79 yaşındaki Covid hastası yoğun bakıma alındı

Koronavirüs pozitif vakaların artmasıyla birlikte, yoğun bakıma yatırılan hasta sayılarının da artmaya başladığı gözlemlendi.

Pandemi Hastanesi Başhekimi, Doktor Erol Uçaner, 79 yaşındaki Koronavirüs hastasının yoğun bakıma kaldırıldığını aktardı.

Uçaner, yoğun bakımdaki hastaların; 50, 51 ve 79 olduğunu belirterek, durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Dün açıklanan günlük Koronavirüs tablosunda, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1 iken, bugün itibariyle 3’e yükselmesi, endişeyi arttırıyor. 

Kaynak: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 13.07.2021 18:42
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