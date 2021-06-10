Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9230 test yapıldı, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi"

10 Haziran 2021 Perşembe 19:12
1124 Okunma
7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1 

Girne 

Lapta-1 

Gazimağusa 

Nergisli-1 

Lefke 

Gemikonağı-2 


10 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.300.449 

Toplam Vaka Sayısı: 7493 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 
 

Son Güncelleme: 10.06.2021 23:39
Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Hristodoulides ile Borrell görüştü...
Hristodoulides ile Borrell görüştü...
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim