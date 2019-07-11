8. Alaniçi Hasat Festivali başladı

Festival, yapılan kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile bu akşam başladı.

Köy kadın kursu sergisinin açılışının gerçekleştirilmesinin ardından kortej ekibi davetlileri selamladı daha sonra Saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve Alaniçi Kadınlar Derneği halk dansları topluluğu, eski Kıbrıs kültürünü yansıtan gösteri sundu.

Etkinlikte daha sonra açılış konuşmalarına yer verildi.

Alaniçi Muhtarı Cemal Yıldız, ülkenin en büyük Hasat bölgelerinden Alaniçi’ için bu yıl bereketli bir yıl olduğunu söyleyerek, üretici ve çiftçinin emeğinin karşılığını en iyi şekilde alacağını belirtti ve Festivali düzenlene amaçlarının ise, geçmiş kültürü geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, kültürleri gelecek nesillere aktarmanın en birincil görevleri olduğunu belirterek, bu yıl yağmurlarla gelen bereketin hasata da yansıdığını, bundan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Hasatın; tarım, emek, emekçi ve alın teri demek olduğunu belirterek, bakanlığın bu yönde tüm çiftçinin bedelini vermek üzere 46 çeşit alım yaptığını söyledi ve alın Terinin emeğe dönüşmesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, üretmeyen toplumların mahkum olmak zorunda olduğunu dile getirerek, bu nedenle üreticinin desteklenmesinin önemine işaret etti ve hükümet olarak üreticinin her zaman yanında olacaklarının altını çizdi.

3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu Da konuşmasında, bu yılın bereketli bir yıl olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin geçmişte verdikleri teşviklerle üreticiyi desteklediklerini anımsattı.

Tarımdan kopan ülkelerin büyük sıkıntılarla karşı karşıya olacağını söyleyen Eroğlu, ülkede bu yıl çiftçinin hayvancının yüzünün gülmesinden mutlu olduklarını yineledi ve çiftçinin emeğinin karşılığının daima verilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl ki hasatın hayırlara vesile olmasını dileyerek, çiftçinin hayvancının teknolojiyi de takip edip, daha fazla kazanç sağlamak İçin yeniliklere açık olmalarını istedi.

Hasat denince tarımsal arazilerin öneminin ortaya çıktığını belirten Tatar, ” yaşayabilen , ekonomisiyle güçlü, üretimiyle yoluna devam edebilecek bir halkın verebilecek fazla da verecek toprağı Yok; diyerek Kıbrıs Rum halkına mesaj gönderdi.

“Bu topraklarda var olabileceksek, toprağa da ihtiyacımız vardır” şeklinde konuşmasını sürdüren Başbakan Tatar, toprağın korunması, tarıma da ayrılacak toprağın devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar “Bu toprakları sonuna kadar KKTC’nin koruması gerekir ” diyerek, aksi halde Kıbrıs Türk’ünün tarımsal faaliyetlerini sürdürecek toprağını kaybedeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ da açılışa katılarak bir konuşma yaptı.

Mustafa Akıncı toprağın üretilebilen bir meta olmadığını ifade ederek, toprağın en akılcı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akıncı ülkede tarım arazilerinin giderek azaldığına dikkati çekerek, hükümeti bekleyen en önemli görevin; İmar Plansız bölge bırakmamak olduğunu vurguladı.

Tarım arazilerine de ayrıca büyük önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa Akıncı, Türkiye’den gelen suyun büyük bir nimet olduğunu anımsattı ve tarım için’de bu suyun kullanılması halinde Mesarya’nın da yemyeşil bir hal almasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

Etkinlikte konuşmalar sonrasında plaket takdimleri yapıldı ve son olarak gösteriler sergilendi.

(BRT)