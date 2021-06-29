(Kamalı Haber)

Güney Kıbrıs’tan Kuzeye tabanca ve üç adet canlı mermiyi, sınır kapısında arabanın hava filtresine saklayarak geçiren Ünal Mertli Demir, aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç İnan açıkladı.

Yargıç İnan, Kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçlarının ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı.

Yargıç Umut İnan sanığın işlediği suçun kamuyu yakından ilgilendirdiğini belirterek bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

İnan sanığı heyet olarak işlemiş olduğu suçlardan 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.