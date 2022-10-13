8 Aydır uyuşturucu satışı yaptığını kabul etti

Polisler, Maraş Bölgesi’ndeki evdeki dolapta 20 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 50 Euro, 17 bin 200 TL ve 40 Sterlin türü nakit paraya el koydu.

Zanlıyı mahkemeye çıkartarak aleyhine tahkikat maksatlı 1 gün tutukluluk emri temin eden polis, zanlının itirafına göre, konu paraları, 8 aydır, konu maddelerin satışından elde ettiğini belirtti.

PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan meselenin kadın Fatma Güder, bugünkü tutukluluk duruşmasında yemin altında verdiği şehadetinde meseleyle ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Tanık polis Fatma Güder, zanlının, 2022 Şubat ile 12 Ekim 2022 tarihleri arasında Gazimağusa’da meydana gelen uyuşturucu alma, uyuşturucu verme ve uyuşturucu tasarruf suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Fatma Güder, Maraş Bölgesi’nde zanlının ikametgahında, 15.25-16.00 saatleri arasında arama yaptıklarını anlattı ve konu evin yatak odasında 20 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve dolabın üst gözünde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 50 Euro, 17 bin 200 TL ve 40 Sterlin’e bularak el koyduğunu anlattı.

Güder, zanlıyı tutukladığı belirterek zanlının 8 aydır telefonundaki bir programdan tanımadığı kişilere uyuşturucu satışı yaptığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Tanık polis, tahkikatın henüz yeni başlattığını ve yapılacak birçok kişi olduğunu söyleyerek mahkemeden süre istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin şehadetini ve talebini değerlendirerek tahkikatını salimen yürütebilmesi için 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.