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8 bin 651 araç sürücüsünden 967'si rapor edildi

KKTC’de son bir haftada 20 kişinin yaralandığı 76 trafik kazası meydana geldi. 967 araç sürücüsü farklı trafik suçları nedeniyle rapor edilirken, süratli, seyrüsefersiz ve cep telefonuyla konuşarak araç kullanmak trafik suçlarının başında geldi. 76 trafik kazasının hasarı da 2 milyon 280 bin TL olarak açıklandı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 14:10
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8 bin 651 araç sürücüsünden 967'si rapor edildi



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 19-25 Eylül tarihleri arasında KKTC’de meydana gelen 76 kazadan 15’i yaralanmayla, 61’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda 20 kişi yaralandı.

Kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmak aldı. Buna göre, kazalardan 23’ü süratli, 17’si dikkatsiz, 14’ü kavşakta durmama, 9’u yakın, 13’ü diğer sebeplerle meydana geldi.

Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 31 kazayla ilk sırada yer aldı. Gazimağusa’da 24, Girne’de 14, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 3 kaza oldu.

-8 bin 651 araç sürücüsünden 967'si rapor edildi

Öte yandan polis, trafikte 8 bin 651 araç sürücüyü kontrol ederek, suç işlediğini tespit ettiği 967 sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlattı.

Sürücülerden 118’i sürat, 21’i tehlikeli, 41’i dikkatsiz, 155’i seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sürüş ehliyetsiz, 31’i alkollü, 170’i seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 67’si emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edildi.

85 sürücünü trafik levha ve işaretlerine, 4 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, sürücülerden 42'si muayenesiz, 57’si sigortasız veya kapsamı dışında, 12’si A, 1’i B izinsiz, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 10’u koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 143 sürücü de diğer suçlar nedeniyle ceza aldı.

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