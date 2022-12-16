8 bin 900 TL ile 16 paket sigara çalan Alman uyruklu sanık 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Lapta’da faaliyet gösteren bir marketten 8 bin 900 TL ile 16 paket sigara çalan Alman uyruklu 39 yaşındaki Ewgeni Moor hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada sanık bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın hırsızlık suçunu 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 00.20-00.40 sıralarında işlediğini hatırlattı.

Yargıç Sağer, Bestmar isimli marketin kilitsiz vaziyette bulunan kapısından içeri girdiğini, 4 ayrı yazar kasa içerisinden toplam 8 bin 900 TL nakit para ile farklı markalarda 16 paket sigara çaldığını söyledi.

Sanığın 10 Temmuz 2021 tarihinde tespit edildiğini ve evinde yapılan arama sonucunda bahçesinde naylon poşet içerisinde çalınan paranın 8 bin TL ile 16 paket sigaranın bulunduğunu aktaran Sağer, sanığı yargılandığı “Sirkat”, “Bina Açma” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından mahkum ettiklerini ifade etti.

Yargıç Sağer, davadaki ağırlaştırıcı faktörlerin sanığın yaygın bir suç işlemesi, sirkat esnasında giydiği kıyafetleri saklaması olduğunu belirtti.

Sanığın sabıkasız olduğunu, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ve bunların lehine hafifletici etken olarak değerlendirildiğini belirten Sağer, oy birliği ile sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.