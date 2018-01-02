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8 gün daha tutuklu kalacaklar

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Kız yüzünden işlenen cinayet sonucu tutuklanan cinayet zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı.

02 Ocak 2018 Salı 09:46
8 gün daha tutuklu kalacaklar
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Star Kıbrıs'ın haberine göre, Kız yüzünden işlenen cinayet sonucu tutuklanan cinayet zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olayda kullanılan bıçak henüz ortada yok. Zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak.

Aralarında kız yüzünden önceden husumet bulunan ve Mohamed Jumma Salem Attroug’un evini basarak, 6 kez bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve kavga esnasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob aleyhindeki soruşturma devam ediyor. 

Aynı olayla bağlantılı tutuklanan Modammed Khaled Mohammed Tantash ise olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob Girne’de meydana gelen “adam öldürme”, “kanunsuz topluluk” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. 

8 GÜN TUTUKLULUK 

Zaifer ayrıca olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını ifade etti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten Zaifer, soruşturmanın selameti için zanlılar aleyhine 8’şer gün daha tutukluluk talep etti. 

Yargıç Mesutoğu, zanlıların serbest kalmaları halinde bunlara etki edebileceğine vurgu yaptı. Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalması emrini verdi.

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