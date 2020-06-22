8 gün daha tutuklu kalıcak

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cemil Ülgü yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Cemil Ülgü’nün Lefkoşa’da taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Cemil Ülgü’nün Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verildikten sonra ayni gün Girne Bahçeli’de zanlı Cemil Ülgü’ye verildiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği Girne’de tutuklandığını ve cinayetle ilgili sözlü beyanlarında bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının 3 günlük tutukluluk süresince 4 ifade alındığını, cep telefonunun dökümlerinin alındığını ve banka hesap dökümünün istendiğini anlattı.Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.