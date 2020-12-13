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8'i yerel 13 yeni vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 1384 test yapıldı, 13 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi" 

13 Aralık 2020 Pazar 18:32
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8'i yerel 13 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

13 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 4 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 285.486

Toplam Vaka Sayısı: 1270 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1117 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 147

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 114 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Son Güncelleme: 13.12.2020 19:34
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