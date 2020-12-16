8'i yerel 14 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1672 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
16 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1672
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 290.723
Toplam Vaka Sayısı: 1309
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1157
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 111
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1