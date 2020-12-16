Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
Flaş Haber
8'i yerel 14 pozitif vaka!
Kapat

8'i yerel 14 pozitif vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 1672 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:31
1546 Okunma
8'i yerel 14 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1672 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

16 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1672 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 290.723 

Toplam Vaka Sayısı: 1309

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1157

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 111 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli’de araç yayaya çaptı: 1 yaralı
Gönyeli’de araç yayaya çaptı: 1 yaralı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Çavuşoğlu: Hakkımızı almak için her şeyi yapacağız
Çavuşoğlu: Hakkımızı almak için her şeyi yapacağız
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim