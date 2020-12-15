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8'i yerel 17 pozitif vaka!
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8'i yerel 17 pozitif vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 1714 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi" 

15 Aralık 2020 Salı 18:57
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8'i yerel 17 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051 

Toplam Vaka Sayısı: 1295 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Son Güncelleme: 15.12.2020 19:58
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