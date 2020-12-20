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8'i yerel 19 pozitif vaka
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8'i yerel 19 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2000 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi" 

20 Aralık 2020 Pazar 18:53
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8'i yerel 19 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2000 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

20 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2000

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 3 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 298.208 

Toplam Vaka Sayısı: 1395 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1218 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 171 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 121 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:Yok

Son Güncelleme: 20.12.2020 19:55
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