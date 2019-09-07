Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

“8. Kalavaç Kültür Festivali” 15 Eylül'de Yapılacak

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:36
“8. Kalavaç Kültür Festivali” 15 Eylül'de Yapılacak

“8. Kalavaç Kültür Festivali”, Değirmenlik Belediyesi ve Kalavaç Muhtarlığının iş birliğiyle 15 Eylül Pazar günü yapılacak.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kalavaç Kültür Festivali, bu yıl  Kalavaç’ın “Ayşe Nenesi” olarak tanınan Ayşe Cangül anısına yapılıyor.

Saat 10.30’da başlayacak festivalde müzik dinletileri, halk oyunları ve çeşitli parodiler sunulacak.  Kalavaç köyüne özgü sesta, sini, sele, sepet, dokuma ve çeşitli el sanatlarının da satışının yapılacağı etkinlikte, yüzyıllardır korunan köy yaşamını ve otantik binaları ziyaretçiler gözlemleyebilecek.

Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy etkinlikle ilgili açıklamasında, “Amacımız biz Kıbrıslı Türklerin bu adada yüzyıllardır var olan kültürünü korumak ve yaşatmaktır” dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıslı kültürünün korunması için en iyi örneğin Kalavaç köyü olduğunu belirten Muhtar Karasoy, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha büyük bir ziyaretçi akını bekliyoruz” diye konuştu.

Festivale tüm halk davet edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kalavaç Kültür Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim