8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.