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8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirilen denetimlerde 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:31
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8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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