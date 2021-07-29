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8 kişi ve bir işletmeye yasal işlem!

Pandemi kurallarına uymayan kişilere ve bir işletmeye yasal işlem uygulandı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:00
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8 kişi ve bir işletmeye yasal işlem!

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kurallar esniyor fakat vatandaş kurallara uymamaya devam ediyor...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 Arası sokağa çıkmak yasak

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...

Kısmi sokağa çıkma yasağı emirnamesi 3 Ağustos'a kadar yürürlükte olacak

27 Temmuz Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 3 Ağustos’a kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları vb gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

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