“8 Mart, kadınlarımızın gurur günüdür”

“Bu gün bizler için büyük bir anlam ifade eden 8 Mart; fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sevgi ve merhamet timsali olan kadınlarımızın gurur günüdür. 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak uluslararası bir gün haline gelen kadınlar günü, uzun yıllardır ülkemizde de kutlanmaktadır.

Ailesi ve ülkesi için yaptığı fedakarlıklarla siyasi, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımızdır.

Kadınlarımız şanlı tarihimizin her alanında gösterdikleri eşsiz fedakarlıklarıyla, bu günlere ulaşmamızda önemli bir sorumluluk payına sahiptirler. Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Daha sonra ülkenin kalkınmasında da kadınlarımız, en ön saflarda yerlerini almışlardır. Mücahidelerimiz, bunun en önemli sembollerindendirler.

Dünyadaki birçok ülkeden önce 1934’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.

Günümüzde kadınlarımız eğitimden bilime, spordan sanata, siyasetten ekonomiye kadar toplum ve devlet yapımızın odağında başarı ile yerini alarak birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadırlar.

Tüm dünyada kadınların fırsat eşitliğinden yararlanması kadar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi de elzemdir. Dolayısıyla bizler, Cumhuriyet Meclisi olarak bu konudaki hassasiyetleri dikkate alarak gereken her türlü yasal düzenlemeyi gerçekleştirmekten kaçınmayacağız.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”