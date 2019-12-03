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8 milyar 824 milyon TL‘lik bütçenin görüşmeleri 10 gün sürecek

03 Aralık 2019 Salı 16:33
8 milyar 824 milyon TL‘lik bütçenin görüşmeleri 10 gün sürecek

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 9 Aralık Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda görüşülmeye başlıyor.

10 günde tamamlanacak bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü tasarının madde madde görüşülmesinin  tamamlanması ve bütününün oylanması ile sona erecek.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri 9 Aralık Pazartesi günü, raporun Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okunmasıyla başlayacak. 

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile başlayacak ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, tasarının madde madde   görüşülmesine geçilecek

8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeler sırasında Tarım Bakanlığı bütçesine yapılan 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilmişti.

PROGRAM

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin programı şöyle:

“10 Aralık Salı; Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin görüşülmesi.

11 Aralık Çarşamba; Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

12 Aralık Perşembe; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Sağlık Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

13 Aralık Cuma; Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesinin görüşülmesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

16 Aralık Pazartesi;  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

17 Aralık Salı; Mahkemeler Bütçesinin görüşülmesi.Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesinin görüşülmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

18 Aralık Çarşamba; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  Bütçesi’nin görüşülmesi, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesi, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

19 Aralık Perşembe; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

20 Aralık Cuma; Maliye Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi; Gelirler Bütçesinin görüşülmesi, Tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması.”

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TLBütçeGünSürecekHaberKıbrıs
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