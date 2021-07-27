Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı

8 saatlik elektrik kesintisi!

Güzelyurt ve Girne’nin bazı bölgelerine bir süreliğine elektrik verilemeyecek.

27 Temmuz 2021 Salı 08:19
289 Okunma
8 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Karaağaç’ta 8 saatlik kesinti

Girne - Karaağaç bölgesine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik KurumuElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Faiz Sucuoğlu
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Faiz Sucuoğlu
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
Dr. Derlen de pozitif
Dr. Derlen de pozitif
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim