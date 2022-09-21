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8 saatlik elektrik kesintisi!

KIB-TEK, sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:44
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8 saatlik elektrik kesintisi!



KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

22 Eylül 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 08:00-16:00 saatleri arasında; Emaş Market ve Pınarbaşı arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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