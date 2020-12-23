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8 yıl hapsi boyladı

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda 809 adet Extacy türü uyuşturucu hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 8 yıl hapis cezası alan Collins Tochukwu Edeh’in cezanın düşürülmesi talebi reddedildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’Nde yargılanan sanık 8 yıl hapis cezası almıştı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:51
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8 yıl hapsi boyladı

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda 809 adet Extacy türü uyuşturucu hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 8 yıl hapis cezası alan Collins Tochukwu Edeh’in cezanın düşürülmesi talebi reddedildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’Nde yargılanan sanık 8 yıl hapis cezası almıştı.
 

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Bertan Özerdağ,  üye Beril Çağdal ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda dinlenen istinafın kararı dün açıklandı. Heyet, oybirliği ile almış olduğu kararda, suçun ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. Heyet, sanığın yakalanmaması halinde birçok kişiyi zehirleyeceğine değindi. Heyet, alt mahkemenin vermiş olduğu kararın hatalı olmadığına karar verip, istinafı reddettiklerini açıkladı.

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